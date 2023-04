Perde il controllo del suo monopattino e cade a terra battendo la testa su un oggetto in ferro, forse un tombino. Grave una studentessa del Kazakistan, trasferita d'urgenza a Roma. Un incidente autonomo, secondo la prima ricostruzione dei fatti, che è costato alla ragazza (grave ma non in pericolo di vita) un grosso trauma cranico. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine.