La notte scorsa a Collepardo, i carabinieri della stazione di Vico del Lazio, unitamente a quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Alatri, hanno arrestato un trentasettenne di Veroli, già censito in banca dati e sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, per i reati di resistenza e lesini a pubblico ufficiale.

L'uomo, sottoposto a controllo, ha aggredito i militari, procurando loro lesioni personali. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Nell'udienza tenutasi nella mattinata odierna il giudice del tribunale di Frosinone ha convalidato l'operato della polizia giudiziaria.

Inoltre, a carico dell'indagato è stata inoltrata proposta all'autorità di pubblica sicurezza per l'emissione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Collepardo per tre anni.