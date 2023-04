Un anziano rimasto gravemente ferito in casa è stato soccorso e salvato da un poliziotto fuori servizio. Le grida dell'uomo hanno richiamato l'attenzione dell'agente, che prontamente è intervenuto per verificare la situazione. Un altro vicino di casa, nel frattempo, aveva allertato i soccorsi, ma non era riuscito a entrare. La porta era socchiusa e non si apriva completamente perché l'uomo era disteso a terra con le gambe rivolte verso l'uscio.

Il poliziotto si è introdotto all'interno dell'abitazione, trovando il pavimento insanguinato a causa della probabile rottura di una vena dell'arto inferiore sinistro e si è adoperato affinché la copiosa fuoriuscita di sangue si bloccasse, nell'attesa dell'arrivo di personale medico precedentemente avvisato. Nel frangente ha cercato di rassicurare l'uomo e tenerlo sveglio, salvandogli la vita. L'anziano signore è stato immediatamente trasportato in codice rosso presso il nosocomio "Spaziani" per ricevere le adeguate cure del caso.