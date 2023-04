Sara Battisti aderisce a "Madri Fuori", la campagna per la dignità e i diritti delle donne condannate, dei loro figli e delle loro figlie. «Aderisco, su sollecitazione della conferenza delle democratiche di Frosinone che ringrazio per la solerzia e per essersi fatte promotrici di questa iniziativa – afferma la consigliera regionale e vicesegretaria del Pd Lazio – L'appello è stato lanciato dalla "Società della ragione", una onlus che si occupa di diritti e giustizia».

Una tematica tornata «attuale a causa delle esternazioni del senatore Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia della maggioranza Meloni, che propone lo stravolgimento dell'articolo 27 della Costituzione con interventi pensati ad eliminare la patria potestà alle donne condannate per via definitiva – ha aggiunto – La discussione parlamentare su questa tematica, purtroppo, è passata dalla volontà di superare l'ingiustizia dei "bambini dietro le sbarre" ad un poco edificante dibattito contro le donne e i loro diritti, con argomentazioni e toni molto aggressivi. Non lo possiamo accettare, saremo in prima linea in questa battaglia di civiltà».

«Considerare madri indegne per il solo fatto di essere in carcere non è quanto prevede la nostra Costituzione – prosegue Battisti – Chiederò a tutto il consiglio regionale del Lazio di partecipare alle iniziative in programma, che culmineranno con una mobilitazione nazionale prevista per il 14 maggio, giorno della festa della mamma, nelle carceri che ospitano detenute. L'idea è quella di raggiungere, come istituzioni, le carceri e prendere impegni per sostenere il diritto delle donne a coltivare gli affetti, a mantenere i rapporti coi figli».

Durante la mobilitazione prevista per il 14 maggio «chiederò la possibilità di far accedere a Rebibbia, anche le democratiche di Frosinone che si battono con forza al fianco delle donne e dei loro diritti. Sono sicura che saremo in tante e in tanti a sostenere questa causa».