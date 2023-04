È stata eseguita ieri pomeriggio nella sala settoria dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino l'autopsia sul corpicino di Nicholas, il bimbo di appena due settimane morto all'improvviso l'altro ieri a casa dei genitori.u

La notizia della tragedia si è subito diffusa in città gettando nello sconforto i parenti e gli amici della giovane coppia. Tutti aspettano di conoscere la data del funerale per porgere l'ultimo saluto al bimbo e abbracciare la sua mamma e il suo papà, straziati dal dolore.

Dopo l'esecuzione dell'esame medico-legale, si attende il dissequestro della piccola salma da parte dell'autorità giudiziaria. Solo dopo potranno essere fissate le esequie.

Mercoledì scorso la città si è svegliata con la scioccante notizia della morte di Nicholas. Le indagini avviate dalla procura della Repubblica di Cassino puntano a far luce sulle cause del decesso e anche sull'orario in cui questo è avvenuto.

Il piccolo è morto in casa mercoledì, l'allarme al personale sanitario del 118 è giunto intorno alle 7.30. I soccorritori si sono precipitati nell'abitazione del centro storico, in una traversa di corso Volsci. Per Nicholas, purtroppo, non c'è stato nulla da fare e il bimbo è stato trasferito già privo di vita all'ospedale di Santissima Trinità.

Il neonato era venuto alla luce il 4 aprile scorso all'ospedale di Avezzano. La sua nascita aveva illuminato la vita e i sogni dei suoi genitori. Poi l'improvvisa tragedia.

Intanto continuano a riversarsi sui social le manifestazioni di solidarietà e vicinanza alla famiglia di Nicholas. Anche candele accese e preghiere per testimoniare la partecipazione dell'intera comunità a un evento luttuoso così devastante. Inimmaginabile il dolore dei giovani genitori che gli amici ricordano trepidanti per l'arrivo del loro primogenito. E poi il parto, la nascita del bimbo all'inizio di aprile. Una grande festa in famiglia per l'arrivo di una nuova vita, il coronamento di un sogno d'amore. Ricordi che ora dilaniano il cuore.