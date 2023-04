Ancora fermi produttivi a Cassino Plant. Ieri un nuovo annuncio da parte della dirigenza interna allo stabilimento che ha comunicato il blocco produttivo nella giornata di lunedì 24 aprile ad esclusione delle presse. «Per la suddetta fermata sarà utilizzato un Par collettivo. Sarà comandato a lavoro il personale necessario». Appena il giorno prima l'annuncio di un doppio fermo produttivo per ieri e oggi ma soltanto per la lastratura e per la verniciatura. Il montaggio sta lavorando regolarmente.

Piccole manovre di assestamento all'interno del grande progetto della nuova piattaforma Stla Large annunciata dal Ceo Tavares e in grado di trasformare Cassino nell'hub del modelli premium di tutto il pianeta Stellantis.

Intanto ieri in fabbrica si sono vissute emozioni stratosferiche. Uno spot internazionale per la monoposto dell'Alfa Romeo della Formula Uno proprio nella casa del Biscione cassinate, così come l'aveva ribattezzata Sergio Marchionne.

Un momento di grande interesse nell'ambito delle celebrazioni per i 100 anni del leggendario simbolo del Quadrifoglio, una pietra miliare nella storia del marchio che è tornata anche sulle piste di F1.

Per la verità la Casa del Biscione celebra un doppio traguardo, i 100 anni di Quadrifoglio e i 60 dell'Autodelta, rendendo omaggio a due pietre miliari che hanno scritto pagine indelebili nella storia dell'automobilismo italiano.

Per l'occasione sono stati ideati due nuovi loghi celebrativi, entrambi realizzati direttamente dal Centro Stile Alfa Romeo: entrambi offrono una rilettura in chiave moderna di quelli storici, proiettandoli nel futuro del Gruppo Stellantis. La multinazionale, come più volte dichiarato dal Ceo Alfa, Imparato, punta molto sul marchio e mira a reinventare la sportività delle auto nel ventunesimo secolo.

Così l'interno dello stabilimento laziale e poi lo stradone che lo delimita sono diventati il "circuito" utilizzato per girare lo spot, un vero e proprio set! Ma non solo, un "corsa" della monoposto con i piloti della Formula Uno c'è stata anche lungo le corsie dell'autostrada, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore. Nel "filmato" ci saranno anche Giulia e Stelvio che sono sulla rampa di lancio anche per l'elettrico.

Intanto i contratti di solidarietà in scadenza il 30 aprile sono stati prorogati al 30 luglio.