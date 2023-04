L'edizione numero 71 del Carnevale di Pontecorvo è ormai ai nastri di partenza. Domenica prossima prenderà il via la prima sfilata dei carri allegorici che, come da tradizione, attraverseranno le principali strade della città fluviale. Per pianificare tutto il percorso e garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti, si è tenuta nelle ultime ore una riunione operativa dell'organizzazione.

Il vertice

Nel palazzo municipale si sono riuniti i vertici dell'amministrazione comunale, Azienda speciale multiservizi, Polizia Municipale, Carabinieri e Protezione civile. Un confronto che ha permesso di analizzare con attenzione tutti i dettagli di questa edizione.

«La prima sfilata del Carnevale 2023 si avvicina», ha affermato il sindaco Anselmo Rotondo a margine della riunione. «Si è svolto il primo incontro tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine per stilare il piano di sicurezza». Ha poi aggiunto: «Ogni possibile criticità è stata affrontata con grande professionalità dal capitano Bartolo Taglietti, deputato a gestire l'ordine pubblico durante le manifestazioni. Ringrazio quanti stanno collaborando per la buona riuscita del Carnevale».

Il cronoprogramma

Un evento, curato in prima persona dal consigliere comunale Massimo Santamaria, che prevede un ampio cartellone di appuntamenti e di iniziative. Domenica la festa inizierà a partire dalle 15 con le "Girlsque street band" in via Aldo Moro. Alle 15.30 l'atteso inizio della sfilata dei carri allegorici, tre strutture in concorso e una fuori concorso, che percorreranno tutte le principali strade della città fluviale nel percorso storico della kermesse allegorica. Un pomeriggio di colori, suoni e festa che culmineranno alle 21 con il concerto in piazza Porta Pia dei Gemelli diversi. Ma l'intrattenimento non si fermerà perché alle 22.30 è prevista, sempre in piazza Porta Pia, la musica del dj Maicol Marsella per continuare a festeggiare. E la festa si replicherà anche domenica 30 aprile per il secondo e ultimo appuntamento di questa edizione del carnevale.