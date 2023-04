Tamponamento tra due camion in autostrada A1 nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, in direzione Napoli, dal chilometro 646. Il traffico è rallentato, con quattro chilometri di coda, e sulla carreggiata sarebbe atterrata l'eliambulanza. Al momento di procede su due corsie, da poco riaperte. Per il traffico diretto verso Napoli, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Ceprano, percorrere la Casilina e rientrare a Pontecorvo oppure anticipare l'uscita a Frosinone, immettersi sulla Strada Regionale 156 dei Monti Lepini e successivamente la Casilina. Oltre ai mezzi di soccorso sono presenti sul posto il personale di Autostrade e la polizia stradale.