Bonus energia: pubblicato l'avviso inerente al fondo regionale per l'erogazione di aiuti economici in favore dei nuclei familiari in stato di bisogno residenti, iscritti all'anagrafe di uno dei Comuni del Distretto Sociale B. Il bando è sul sito istituzionale del Comune di Frosinone e sul sito del Distretto Sociale B, di cui Frosinone è capofila. Lo comunica l'assessorato ai servizi sociali coordinato da Fabio Tagliaferri.

L'apertura della presentazione istanze telematiche su piattaforma dedicata è prevista lunedì 24 aprile, mentre la chiusura dei termini per la presentazione delle istanze è fissata al 24 maggio. Potranno presentare istanza per accedere agli aiuti economici i cittadini che, alla data di presentazione, siano in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti iscritti all'anagrafe di uno dei Comuni del Distretto Sociale B di Frosinone; essere in possesso di un'attestazione Isee in corso di validità, il cui valore sia uguale o non superiore ad euro 25.000; essere intestatari di una utenza domestica di energia elettrica con riferimento al quarto trimestre 2022, oppure essere uno dei componenti del nucleo familiare del titolare dell'utenza elettrica deceduto o interdetto.

L'entità del sostegno economico, una tantum, è pari a 150 euro, ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia. L'istanza potrà essere presentata dai cittadini interessati ed in possesso dei requisiti a partire dalle 10 del 24 aprile ed entro, e non oltre, le 24 del 24 maggio, esclusivamente in modalità telematica. Sono previste due modalità di accesso sulla piattaforma informatica: tramite Spid, ovvero l'identità digitale del richiedente/intestatario dell'utenza elettrica, o tramite le credenziali di accesso da ottenere previa registrazione da parte del titolare dell'utenza elettrica.