Si parte con gli interrogatori nella intricata inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Cassino con due filoni principali, il "sisma bonus" percepito indebitamente, con il sequestro dell'enorme complesso nell'area ex mercato coperto, e i tentativi di piazzare una determinata società di efficientamento energetico a Cassino facendo pressioni su Tommaso Marrocco, eletto nelle liste del Pd nel 2019, all'epoca dei fatti presidente della Commissione dei lavori pubblici. E implicato nell'inchiesta sulle firme false.

Entrambi i tronconi vedono coinvolto l'ex consigliere comunale di Cassino e imprenditore Salvatore Fontana che sarà ascoltato nella giornata di domani mattina alle 10. A seguire sarà sentito l'imprenditore Stefano Amadori, oggi invece si terrà quello di Paolo Di Laura Frattura. Gli avvocati di Fontana - i legali Sandro e Vittorio Salera e Paolo Marandola - stanno predisponendo istanza al riesame sia contro la misura cautelare sia contro il sequestro delle somme (si tratta di tutti i conti correnti personali e di quelli della società).

Proprio l'imprenditore cassinate Fontana, insieme all'ex presidente della Regine Molise Paolo Di Laura Frattura e all'imprenditore di Cesena, Stefano Amadori, risultano i destinatari delle misure cautelari differenti che vanno dal divieto di dimora nel territorio del Comune di Cassino all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria fino al divieto di esercitare per un anno qualsiasi attività d'impresa. E rispondono dei reati di istigazione alla corruzione, peculato, truffa, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche derivanti dal sisma bonus acquisti. Ora, dinanzi al magistrato, potranno spiegare la loro posizione.

Intanto tiene banco l'altro aspetto, quello più "politico", che vede Marrocco al centro di una strategia ritorsiva attuata a suo danno da parte di Fontana e Argentino (come spiega lui stesso nelle escussioni dinanzi agli investigatori). Secondo Marrocco, Valentina Colella - anche lei candidata ma non eletta col Pd, poi finita sempre nell'inchiesta per voto di scambio - sarebbe stata il possibile "grimaldello" se non avesse favorito, come non ha favorito, la nascita del gruppo autonomo in seno all'assise nonostante alcuni incontri pure con esponenti provinciali (non proseguiti). Quel rifiuto gli sarebbe valso la minaccia di una denuncia per voto di scambio, sulla scorta di alcuni messaggi con la stessa Colella. Per l'accusa, Marrocco avrebbe ricevuto anche pressioni da Argentino, Amadori e Tanzi per l'affidamento dell'efficientamento energetico alla Hera Luce con la richiesta di attivarsi con il sindaco Salera che, poi, denunciò tutto in un consiglio comunale passato alla storia. Offerta rifiutata dopo vari incontri. Molti di questi si sono svolti a Cassino, in studi privati, uffici o luoghi frequentati dagli indagati o finanche bar di fronte al tribunale. Altri in aperta campagna a Sant'Angelo come a Piedimonte o a Pontecorvo, per stare lontani da occhi indiscreti. Secondo la procura la costituzione del gruppo autonomo i consiglio si sarebbe poi ricollegato anche «al perseguimento di finalità economiche, mediante ingerenze nel settore degli appalti». Una vicenda complessa che ha portato ad altre mini inchieste con 17 coinvolti in totale.