Una perizia per stabilire le cause dell'incidente che ha provocato il grave ferimento di un quattordicenne alle giostre del parco Matusa. Il ragazzo di Morolo era caduto dal "polipo" il 14 gennaio di quest'anno mentre con gli amici stava trascorrendo il pomeriggio nell'ex stadio. Per lesioni personali gravissime risultano indagate due persone, madre e figlio, i giostrai.

Il sostituto procuratore Vittorio Misiti ha affidato l'incarico all'ingegner Roberto Cicini. Questi dovrà rispondere ai quesiti che gli ha posto la procura per ricostruire dinamica e cause dell'incidente che ha causato il grave ferimento del ragazzo che, per giorni, lottò tra la vita e la morte e che solo da poco ha potuto fare ritorno a casa dopo una lunga degenza ospedaliera.

Il perito dovrà valutare lo stato di sicurezza dell'impianto, denominato "polipo", se cioè era dotato di tutti i i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge, quindi dovrà individuare su quale carrozza era seduto il giovane se, in modo specifico, su questa erano funzionanti i sistemi di sicurezza. A tal fine l'ingegner Cicini, che inizierà le operazioni sul luogo dell'incidente il 22 maggio, potrà essere coadiuvato dal video girato quella sera e che è stato acquisito dalla procura.

In precedenza, infatti, è stato incaricato dalla procura l'ingegner Sergio Civino di estrapolare dal telefonino di una ragazza presente sul posto il video e di metterlo a disposizione del pm, delle parti e del consulente Cicini.

Alle operazioni di affidamento dell'incarico erano presenti i difensori delle persone offese, gli avvocati Mario Di Sora per il papà e il ragazzo, e Vincenzo Banfi per la mamma. Per i due indagati, la madre di 68 anni di Sora e il figlio di 35 di Ceccano, era presente l'avvocato Gianmarco Conca.

La procura di Frosinone Al momento contesta il reato di lesioni colpose gravissime.

L'incidente si è verificato sabato 14 gennaio, intorno alle 18, nell'area giochi attrezzata per le festività natalizie, all'epoca ancora aperta. Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il ragazzo, portato in un primo momento all'ospedale Spaziani e poi trasferito al Gemelli di Roma.

Le indagini sono state effettuate dai carabinieri che hanno subito provveduto al sequestro dall'area e a effettuare i primi rilievi. Per cause che andranno accertate, il ragazzo è stato sbalzato dalla giostra in movimento ed è rimasto gravemente ferite tra le urla e la disperazione di amici e presenti. Quando è stato soccorso il quattordicenne era privo di sensi. Ha riportato un serio trauma cranico e diverse altre ferite. A Roma è stato sottoposto a un intervento chirurgico e a una lunga riabilitazione per far fronte alle gravi conseguenze riportate nella caduta.

Il mese scorso, per il ritorno a casa a Morolo del ragazzo è stata organizzata una festa in paese. Il tutto in attesa che l'inchiesta della procura compia i suoi passi per accertare le responsabilità dell'accaduto.