Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità: un neonato morto all'improvviso, aveva appena quindici giorni di vita. Per chiarire che cosa abbia strappato alla vita il piccolo Nicholas la procura della Repubblica di Cassino ha disposto l'autopsia.

Ieri mattina la città si è svegliata con la scioccante notizia. Sono stati i genitori del bimbo ad allertare i soccorsi. Così poco dopo nell'abitazione della coppia, che si trova alle spalle di corso Volsci, nel centro storico della città, sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Purtroppo, per il neonato non c'era più nulla da fare.

Il corpino è stato portato all'ospedale Santissima Trinità e posto sotto sequestro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel pomeriggio la ditta di onoranze funebri incaricata del trasporto, la "Lorvin" di Sora, ha trasferito la piccola salma all'obitorio dell'ospedale di Cassino, dove verrà eseguita l'autopsia.

Dall'esame del medico legale si attende di comprendere quale sia stata la causa della morte e quale l'orario del decesso del bimbo, venuto alla luce il 4 aprile scorso all'ospedale di Avezzano. Era stata una gioia immensa per i genitori che avevano atteso con grande entusiasmo l'arrivo del loro primogenito. Poi l'inimmaginabile tragedia che ha spezzato i loro sogni.

«A nome di tutta la città e dell'amministrazione comunale - ha detto il sindaco Luca Di Stefano - mi unisco al dolore della famiglia ed esprimo la mia vicinanza in queste ore drammatiche».

Vicinanza espressa ai genitori di Nicholas anche dal titolare dell'attività di viale San Domenico dove il giovane padre lavora come chef. Tanti i messaggi di cordoglio riversati sui social, soprattutto da altri genitori di bambini piccoli che si sono immedesimati nella sofferenza della coppia, straziata dal dolore. E ieri sera in molti si sono recati in chiesa per recitare una preghiera e accendere una candela alla memoria del piccolo.

Parenti e amici attendono ora di conoscere la data del funerale per poter abbracciare la mamma e il papà di Nicholas e condividere con loro il terribile lutto che ha segnato l'intera comunità sorana.