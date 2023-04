Impianti termici e lavori di climatizzazione, smaltimento di materiali in discarica, ammodernamento degli alloggi militari, ma anche favori con ristrutturazione di villini fino ad arrivare alla pavimentazione industriale in resina nell'area di stoccaggio dei vaccini anti-Covid all'aeroporto di Pratica di Mare.

C'è questo e molto altro nelle carte dell'inchiesta della procura di Velletri che ha messo nel mirino un giro di affari da tre milioni indagando su alcuni appalti pilotati nelle basi dell'Aeronautica militare nel Lazio e in Campania. Svelato dai carabinieri della polizia militare di Ciampino un sistema, che figura anche in altre indagini (per un'altra recentemente è arrivato una proroga delle indagini preliminari).

Sono 39 gli indagati per i quali il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri Gisberto Muscolo è stato chiamato a pronunciarsi in relazione alle richieste del pm Giuseppe Travaglini di custodia cautelare in carcere per un ufficiale, degli arresti domiciliari per altri 14, dell'obbligo di dimora per altri 16.

Tra gli indagati figurano due ciociari, di Ferentino, di 49 anni, e Ceccano, di 60, nonché un cinquantatreenne di Colleferro. L'inchiesta nasce - secondo la prospettazione accusatoria - proprio da un assegno, da 10.000 euro, dell'aprile 2018, che il colleferrino, amministratore unico di una società, avrebbe dato, «come corrispettivo per futuri affidamenti di appalti», al capo sezione lavori, capo sezione infrastrutturale facente funzioni e direttore dei lavori presso l'aeroporto di Grazzanise, Latina e Frosinone, un tenente colonnello napoletano di 48 anni.

Il tutto secondo l'accusa per la predisposizione degli atti relativi all'indagine di mercato avente a oggetto l'aggiudicazione della manutenzione ordinaria e ripristino della climatizzazione e impermeabilizzazione della copertura del fabbricato 106/A per un valore di 14.454 euro. Fatto commesso, secondo la procura, a Ciampino nell'aprile del 2018, con contestazione del reato di corruzione.

Nel corso dell'inchiesta, oltre a varie ipotesi di corruzione, sono stati contestati i reati di turbativa d'asta e falso ideologico con riferimento ad affidamenti diretti.

Il gip non ha, comunque, ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ad alcune condotte, alcune delle quali riferite al militare di Ferentino per delle ipotesi di turbativa d'asta per la fornitura di materiale termoidraulico per l'aeroporto di Pratica di Mare e per lavori di demolizione e di pavimentazione all'aeroporto di Vigna di Valle.