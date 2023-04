Chiusura del casello autostradale di Cassino sull'A1. La stazione resterà chiusa dalle 22 di domani alle 6 di venerdì. Autostrade per l'Italia consiglia, per chi proviene da Napoli, di utilizzare la stazione di San Vittore o di Pontecorvo. Dalle 6 alle 7 di domani, invece, sarà chiuso il tratto tra Cassino e San Vittore, in direzione Napoli, per consentire attività di una società esterna, non attinenti alla gestione del tratto autostradale. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, si consiglia di percorrere la Sr630 e la Ss6 Casilina verso Napoli, per rientrare sulla A1 alla stazione di San Vittore.