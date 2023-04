Inchiesta su appalti, truffe, istigazione alla corruzione e peculato. Nelle maglie della maxi indagine della procura, eseguita dal Gruppo della Guardia di finanza di Cassino, anche due militari accusati di aver utilizzato i sistemi informatici della procura per verificare le posizioni di un paio di indagati per il filone di Cassino. Una scelta che ha comportato il loro trasferimento in altra sede e l'apertura di un procedimento (in cui chiariranno la loro estraneità ai fatti) che per competenza è stato mandato a Roma. Il terremoto provocato dall'inchiesta delle Fiamme gialle che si muove su filoni multipli continua a far tremare tutti, come piccole scosse d'assestamento che non conoscono tregua.

Dalle maglie dell'indagine sono spuntate anche le figure di due carabinieri (una stralciata ancora prima della definizione del provvedimento) che vengono contattati dagli indagati - tra i quali Salvatore Fontana, noto imprenditore ed ex consigliere comunale di minoranza di Cassino fino a un anno fa, quando presentò le sue dimissioni per motivi personali - per un appuntamento. Nulla di strano, in apparenza. Se non fosse - ricostruisce la procura - che ad esempio dopo il caffè fuori dal tribunale, vengono registrati tre accessi ai registri informatizzati della procura che vengono eseguiti col nome dello stesso militare in servizio presso la sezione di pg della procura, di rientro dall'appuntamento.

Accessi fatti per verificare l'esistenza o meno di procedimenti a carico di alcuni dei coinvolti. Sono stati gli stessi operatori di pg impegnati nell'inchiesta a verificare quanto accaduto: il magistrato ha quindi ipotizzato un accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, disponendo la trasmissione della posizione alla procura di Roma, per competenza. Stessa identica contestazione per l'altro militare coinvolto. Entrambe le posizioni potrebbero definirsi a fine giugno davanti al gup. I due militari, assistiti dagli avvocati Giosuè Naso, Sandro Salera e Paolo Marandola, rischiano il processo.

Il vaso di... Pandora

L'inchiesta, lo ricordiamo, nasce da un'assise infuocata in cui il sindaco Salera denunciò pubblicamente un tentativo di pilotare gli appalti per l'efficientamento energetico. Dietro questa esternazione, che diede il via alle indagini, una situazione affatto semplice dove non sarebbero mancate tentate manovre politiche per creare un gruppo consiliare autonomo in seno alla maggioranza, in grado di condizionarla. A offrire questa ricostruzione agli inquirenti è proprio il consigliere Tommaso Marrocco, eletto nelle liste del Pd nel 2019, all'epoca dei fatti presidente della Commissione dei lavori pubblici. E implicato nell'inchiesta sulle firme false. Le dichiarazioni del sindaco Salera durante l'assise del dicembre 2020 su un possibile tentativo di "condizionare" gli appalti sarebbero per Marrocco da inquadrare proprio nell'ambito di una strategia ritorsiva attuata a suo danno. Secondo Marrocco, Colella - anche lei candidata ma non eletta col Pd, poi finita sempre nell'inchiesta per voto di scambio - sarebbe stata la possibile "arma": Marrocco, infatti, non avrebbe favorito la nascita del gruppo autonomo e per questo doveva essere "punito" con la minaccia di una denuncia per voto di scambio. Da questo "vaso di Pandora" sono nati gli altri filoni, collegabili attraverso i rapporti personali delle persone intercettate a lungo, ben 17: uno per peculato (che ha coinvolto Mignanelli e due medici) per dosi di vaccino anticovid ritenute non dovute; un altro per truffa e abuso edilizio. In questo caso il nodo da sciogliere è quello dell'ex mercato coperto, che per gli inquirenti sarebbe stato costruito con una concessione valida ma poi scaduta. E con la promessa a decine e decine di ignari acquirenti di poter accedere al sisma bonus che di fatto non si sarebbe potuto concretizzare proprio perché le concessioni risultavano scadute. Indagini che hanno coinvolto direttamente anche gli imprenditori Di Laura Frattura (ex presidente della Regione Molise) e Amadori. Un ordito complesso, in cui le Fiamme gialle di Cassino, coordinate dal colonnello Papale, si sono mosse in maniera sincronica.