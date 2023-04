La denuncia di un anziano e tre arresti. Sullo sfondo diverse case a luci rosse in centro a Cassino

La storia sembra quella di un film. Lui aveva conosciuto una donna extracomunitaria online e con lei aveva iniziato una relazione extraconiugale. Dapprima la classica "lamentela" su difficoltà economiche con annesse richieste di denaro e i primi esborsi. Poi la scoperta di attività a luci rosse in determinati appartamenti dove l'uomo aveva finanche fatto da garante per gli affitti

Quando l'uomo ha preso contezza dei fatti illeciti la donna ha iniziato a minacciarlo e a ricattarlo di svelare tutto alla sua famiglia. A quel punto lui, in tre anni, le ha versato denaro di continuo per quel silenzio. Poi, la denuncia.

È partita così l'attività investigativa del commissariato di Cassino guidato dalla dottoressa Maffei che è riuscita a cogliere in flagranza di reato due cubane e una venezuelana. Tutte arrestate. Appello della Polizia a denunciare