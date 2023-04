Il quartiere Scalo resterà senza acqua per diverse ore. Acea Ato 5 comunica che per lavori di manutenzione programmata sulla rete idrica giovedì dalle 8.30 alle 16.30 si verificherà una sospensione del flusso idrico nel Comune di Frosinone. In particolare le zone interessate sono piazzale Alessandro Kambo, via Cavalier d'Arpino, via Colle Timio, via Cosenza, via Fornaci, via Pier Luigi Giovanni da Palestrina, via Puccini, via Sacra Famiglia, via Valente, via Verdi e zone limitrofe. Il ritorno alle normali condizioni di fornitura è previsto a partire dalle ore 16.30, salvo imprevisti. Acea Ato 5 si scusa per il disagio.