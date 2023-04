Incidente sul lavoro: un operaio finisce in ospedale. È successo questa mattina nel cantiere per la nuova struttura Rems, in viale Fabrateria Vetus a Ceccano. L'uomo sarebbe scivolato mentre spostava del materiale. Subito soccorso e trasportato con un'ambulanza all'ospedale "San Benedetto" di Alatri. Fortunatamente nulla di grave, si sarebbe fratturato un gomito.