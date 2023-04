Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Frosinone hanno arrestato un quarantunenne del posto, colto in flagranza di reato e già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti nell'abitazione dei genitori dove l'uomo si era reso responsabile di maltrattamenti, compiuti attraverso ingiurie, minacce e percosse.

Dagli accertamenti è emerso che i genitori venivano costretti a subire maltrattamenti, anche con richieste di denaro da parte del giovane, per l'acquisto di sostanze stupefacenti poiché abituale assuntore. Una volta trasferito negli uffici della stazione di Frosinone l'uomo ha iniziato ad inveire contro i militari con minacce e spintoni. Per questi motivi il magistrato di turno ha disposto il trasferimento nel carcere di Frosinone, in attesa della celebrazione del rito per "direttissima". Nell'udienza di ieri pomeriggio, il giudice dopo aver convalidato l'arresto, ha disposto l'applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari.