È stata ritrovata, viva e un po' smarrita, Graziella Dell'Orco, la donna di 58 anni che non aveva fatto ritorno a casa nella giornata di ieri. La donna abita in zona Santa Colomba a Tecchiena e si era allontanata dalla sua abitazione. Le ricerche sono andate avanti tutta la notte di ieri, fino al felice epilogo. Graziella è stata ritrovata in zona Quarti di Tecchiena, a diversi chilometri da casa sua. La donna era in evidente stato confusionale, ma le sue condizioni erano buone. Sollievo tra i familiari e i parenti di Graziella Dell'Orco, che hanno potuto così riabbracciare la loro congiunta

Esce di casa ma fa perdere le sue tracce. L’appello 2 ore fa Dalle18 di ieri si sono perse le tracce della signora Graziella Dell'Orco, allontanatasi dalla sua abitazione sita in contrada Santa Colomba a Tecchiena. Al momento, nessuno sembra averla notata. La sorella Cinzia invita chiunque potesse avere notizie o averla vista a contattare la famiglia o i Carabinieri. L'appello alle ricerche è stato rilasciato e condiviso anche sui social network. Seguiranno altri aggiornamenti. di: P.A.