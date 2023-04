Furto notturno nella sede dell'Università delle Tre età a Sant'Antonio. I ladri, probabilmente sabato notte, hanno portato via una pianola, un computer portatile, una televisione, una radio e un videoproiettore. Danneggiate anche diverse porte interne dell'immobile. Presentata una denuncia ai carabinieri. La scoperta del furto e dei danni è stata fatta ieri mattina alla riapertura della sede dopo la chiusura per il weekend. Ad insospettire che qualcosa era successo è stata già l'apertura della porta che non risultava chiusa a doppia mandata come era stata lasciata il venerdì. A dimostrazione del fatto che chi è entrato, forzando una persiana e passando dalla zona della parete per il free climbing, sia poi uscito dalla porta principale.

Una volta all'interno il ladro o i ladri hanno cercato di arraffare cose di valore, mettendo a soqquadro tutta la struttura nella vana ricerca di contanti. Un raccoglitore è stato aperto a tal fine, ma inutilmente. E così i ladri hanno portato via la pianola utilizzata per il corso di musica, il videoproiettore che serviva anche in occasione delle conferenze, e poi un computer portatile della segreteria per le attività amministrative, più radio e televisore. Non avendo trovato null'altro, i malintenzionati si sono accaniti contro le porte dell'Università delle Tre età danneggiando pesantemente i telai. Quindi, con il pesante fagotto, sono usciti dalla porta principale, apparentemente senza dare nell'occhio. Dato che prima di lunedì non se ne era accorto nessuno.

Ieri mattina, al corso della repubblica è stata inviata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Frosinone per la constatazione dell'effrazione e i rilievi del caso nella speranza di risalire agli autori. Da valutare, inoltre, la possibilità di visionare telecamere della zona se hanno immortalato qualcosa di utile alle indagini. Per fortuna, ieri mattina non erano previste lezioni all'interno della struttura. L'unico corso in calendario, infatti, era stato rinviato in precedenza. Così i responsabili della sede si sono dati da fare per mettere a posto l'ufficio, riparare, per quanto possibile, i danni alle porte e, ovviamente, presentare una denuncia sull'accaduto.

Non è la prima volta che la sede dell'Università delle tre età viene presa di mira. Analoghi furti erano stati messi a segno nel 2017, a luglio e a maggio. In particolare a luglio, era stata portata via, anche quella volta, una pianola anche se poi i ladri, a differenza di questa volta, avevano colpito al centro anziani. Gli autori, però, erano stati prontamente bloccati e arrestati da carabinieri. In manette erano finiti due romeni, mentre la refurtiva, di circa 1.500 euro, tra computer e altri oggetti di valore, era stata recuperata e restituita. E visto l'esito dell'operazione di sei anni fa, l'auspicio dei frequentatori dell'Università delle tre età è che anche questa volta vengano assicurati alla giustizia i responsabili dell'effrazione.