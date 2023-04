Tragico incidente stradale in provincia di Udine. Muore Devis Guida, trentunenne originario di Pescosolido. Lo schianto è avvenuto ieri mattina nel territorio comunale di Arta Terme, nella frazione di Cedarchis, lungo la ex provinciale 23. Il giovane, che viveva in provincia di Udine, era originario della zona Forcella dove amava tornare spesso per trascorrere del tempo con la sua famiglia e i suoi amici. Mercoledì alle 19.30 sarà celebrata una messa nella parrocchia di Forcella.