Il sindaco Luca Di Stefano ha appena firmato l'ordinanza legata all'emergenza cinghiali in città. Ha ordinato: "Il controllo, a cura delle forze di polizia, dei cinghiali nelle zone urbane di seguito indicate e in quelle immediatamente limitrofe: via Ravo, via Santa Apollonia, via Spinelle, via Forca, via Sant'Antonio Abate e via Madonna delle Grazie". Inoltre si legge nell'ordinanza. "Divieto a chiunque di fornire alimenti e scarti alimentari agli animali selvatici, in particolar modo agli ungulati appartenenti alla specie "Sus scrofa", nome comune "cinghiale"; (ai sensi dell'art. 7, c 2 della L. n.221/2017)".

Inoltre il sindaco Di Stefano ha ordinato "a tutti gli abitanti e proprietari di terreni prospicienti le strade del Comune di Sora, di mantenere puliti e sgomberi i terreni dalla vegetazione infestante, allo scopo di prevenire il crearsi di condizioni ambientali, favorevoli alla penetrazione e all'ambientamento dei cinghiali e la messa in sicurezza e la frequente pulizia di cestelli e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o derivanti da attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade". È stata anche ordinata "l'installazione di recinzioni a protezione delle proprietà private".