Nuovo incontro ravvicinato con un cinghiale ai piedi della Madonna delle Grazie a Sora. Oggi pomeriggio, alle 14, un uomo stava raggiungendo il santuario per un passeggiata. Mentre si trovava in località Spinelle, salendo dal quartiere di San Rocco, ha visto il suo cane allontanarsi di qualche metro. Poco distante, da un cespuglio è uscito un cinghiale che si stava dirigendo verso di loro. Il cane si è quindi avvicinato al padrone e il cinghiale, fortunatamente, è fuggito, allontanandosi tra la vegetazione. L'uomo, volendo rendere pubblico quanto gli è accaduto, ha commentato: "Parliamo di un incontro diurno con un animale selvatico senza incidenti - ha detto - Ho voluto raccontare quanto ho vissuto con il mio cane per avvisare le persone della potenziale presenza pericolosa dei cinghiali nella zona della Madonna delle Grazie, lato San Rocco". Dalla casa comunale probabilmente saranno presi provvedimenti.