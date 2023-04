Il cantiere sul corso della Repubblica subisce una breve battuta d'arresto: durante i lavori di smantellamento del vecchio manto stradale, gli operai della ditta incaricata delle operazioni di scavo, hanno rinvenuto un ordigno bellico inesploso risalente alla seconda guerra mondiale. Nel corso della mattinata, infatti, i tecnici hanno cominciato a divellere l'asfalto in profondità, con il ricorso alle ruspe per smuovere il terreno. Nell'operazione, si sono imbattuti in una piccola bomba da mortaio. Fortunatamente le vibrazioni dei lavori non ne hanno provocato l'esplosione. Per ora il cantiere resta fermo: gli artificieri interverranno domani mattina per rimuovere l'ordigno. Dopodiché i lavori riprenderanno normalmente.