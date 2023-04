Tragedia in via Brighindi a Frosinone. Morta una settantenne, Anna Maria Aversano, caduta dal balcone della sua abitazione. L'incidente nella tarda mattinata intorno alle 12. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, ma per la donna, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sembrerebbe che l'anziana stesse pulendo la caldaia quando ha perso l'equilibrio. Sono intervenuti inoltre gli agenti della polizia per tutti gli accertamenti del caso. La salma è stata recuperata dall'agenzia funebre "San Francesco". I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Sant'Antonio. Il rito funebre sarà curato dall'agenzia Cameracanna.