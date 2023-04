Omicidio Bricca: gli esami tecnici del Racis su altri tre telefonini, disposti sulla Procura, hanno una precisa ragione. Come detto, si scava nella cerchia attorno alla famiglia Toson per trovare le prove che confermino o smentiscano la ricostruzione fornita da Mattia Toson in merito agli eventi e ai propri spostamenti effettuati nella serata del 30 gennaio. Vediamo perché la Procura ha attenzionato i tre nuovi profili e in quale misura sarebbero inseriti nel contesto di quella tragica sera, costata la vita a Thomas.

Perché lo zio di Mattia

La prima figura è quella dello zio acquisito di Mattia Toson, Francesco Dell'Uomo detto "Budella". L'uomo sarebbe stato uno dei protagonisti della rissa di domenica 29 gennaio: sarebbe stato lui ad essere scaraventato giù da un parapetto per diversi metri, riportando delle ferite. Gli inquirenti hanno sempre sospettato che la sparatoria di via Liberio sia in relazione con le colluttazioni del 28 e del 29, per cui quello di Francesco Dell'Uomo potrebbe essere un profilo-chiave per ricostruire tutto lo schema e comprendere la genesi dell'efferato omicidio, anche se il bersaglio non era lo sfortunatissimo Thomas, ma avrebbe dovuto essere un suo amico, O. H., di origine marocchine. Francesco Dell'Uomo non è comunque indagato nell'ambito dell'inchiesta in corso.

Perché la fidanzata e l'amico

Mattia Toson ha dichiarato che la sera del 30 gennaio era ad una festa di compleanno, fuori da Alatri, e che prima della stessa festa sarebbe passato a prendere la fidanzata con la sua automobile. Gli investigatori stanno cercando di capire se gli orari dichiarati coincidano o se quel "buco temporale" di cui si è più volte parlato sia reale. Insomma, se Mattia Toson sia davvero arrivato in ritardo a quella festa. Da valutare anche la posizione di un amico di Mattia: una sua eventuale partecipazione, e in quale misura, ai tragici accadimenti del 30 gennaio. Né la fidanzata né l'amico risultano essere indagati. Nelle pieghe delle memorie dei tre telefoni cellulari, tra messaggi scritti e vocali, si cercano elementi utili alle indagini. Gli esami si terranno il 28 aprile, il 3 e il 4 maggio.