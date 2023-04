Continua l'attività di promozione del territorio da parte dell'Amministrazione Ambrosi, che non si lascia sfuggire nessuna occasione per accogliere potenziali flussi turistici attraverso il sostegno a iniziative di vario genere, capaci di far conoscere e apprezzare il territorio. Come nel caso dell'approvazione da parte della giunta del progetto "Conosciamo il Cammino della Regina Camilla" dell'associazione culturale "Fuorivia", con tanto di concessione del patrocinio non oneroso per materiale promozionale.

È bastato ricevere una richiesta da parte dei responsabili di "FuoriVia", che ha la sua sede a Padova, per dare il placet alla manifestazione che tra il prossimo 22 e 25 aprile vedrà il passaggio sul territorio di moltissimi amanti del trekking, divisi in gruppi, alla scoperta dei luoghi della Regina Camilla, figlia del re dei Volsci, Metabo. Si tratta del "Walking Queen. Sulle orme della Regina Camilla". Sempre a proposito dei luoghi di Camilla, già da diversi anni il comune ha aderito ad altri progetti di valorizzazione in chiave culturale della sentieristica, attingendo alle fonti letterarie e dedicando alla mitica regina dei Volsci l'iniziativa "Il Cammino della Regina Camilla" promosso dall'associazione "A Piedi Liberi", con il coinvolgimento di tanti Comuni, dalla Valle dell'Amaseno fino a Fossanova, tra l'altro di imminente inaugurazione.

Per non parlare delle "Botteghe della Regina Camilla" dell'associazione culturale castrese "La Scarana" che hanno rianimato da anni il centro storico con i loro laboratori artigianali e artistici capaci di attrarre turisti e farli innamorare delle tradizioni e delle bellezze locali. Innegabile, quindi, che questa Amministrazione sia molto attenta alla promozione del territorio e al potenziamento di ogni strategia utile a stimolarne la conoscenza.