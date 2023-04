Due ragazzi sono finiti con l'auto su cui viaggiavano, un'Alfa Romeo, in una scarpata nella notte tra venerdì e sabato. Il conducente ha perso il controllo della vettura mentre stava percorrendo la strada statale Maria, in territorio di Castelliri. Erano le 1.40 della notte quando gli operatori di un'ambulanza dell'Avess Emercency che era fuori servizio si sono trovati a passare proprio in quel tratto e hanno notato una luce in fondo alla una scarpata.

Sono subito scesi dal mezzo per controllare e hanno scoperto un'auto completamente distrutta con all'interno due giovani.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e i carabinieri, che poco dopo sono arrivati sul posto. Il personale dell'Avess, nel frattempo, ha prestato le prime cure ai due giovani, stabilizzando il conducente che è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. A illuminare la strada in piena notte i lampeggianti dei carabinieri di Sora, del 118 e dell'automedica.

Uscendo fuori strada, l'auto ha divelto degli alberi presenti sul luogo dell'incidente. «Stiamo studiando soluzioni per limitare il limite di velocità su quella strada», ha detto il sindaco di Castelliri Fabio Abballe anticipando nuove iniziative per rendere più sicura la strada.