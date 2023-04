Auto sommerse dall'acqua a Castelnuovo e pure il tratto della Cassino-Formia che insiste in quello stesso territorio, al bivio con Ausonia, è bloccato. Allagata anche la frazione Casali, sommersa da una cascata d'acqua arrivata da Monte Calvo. In prima linea con la protezione civile il sindaco Oreste De Bellis che ha spiegato: "Come già accaduto l'8 giugno del 2020 la bomba d'acqua ha creato molti problemi: Castelnuovo è sommersa, il tratto della superstrada bloccato. Tutti i piani bassi, i garage e tantissime strade sono completamente allagate. Raccomandiamo a tutti di restare a casa". Anche il sindaco di Coreno, Simone Costanzo, ha lanciato l'allarme chiedendo massima attenzione sulla 630. Poi ha anche avvisato che a scopo precauzionale sta aprendo il Centro operativo comunale con l'attivazione della protezione civile. L'invito è sempre quello di non uscire se non strettamente necessario