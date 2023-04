Strade inghiottite dall'acqua in diverse zone del Cassinate. Dopo l'albero abbattuto in pieno centro a Cassino, nelle ultime ore a restare "sott'acqua" è stato Castelnuovo Parano, completamente sommerso da veri fiumi d'acqua. In località "Giunture" a Sant'Apollinare un'auto è finita nella cunetta: sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Ma la situazione è critica in diverse zone del territorio. L'ondata di maltempo inizia a presentare il conto.