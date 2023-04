Vacanze fiuggine per Oprah Winfrey. La celebre giornalista televisiva americana è nella cittadina termale per trascorrere qualche giorno di relax con un gruppo di amiche al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, l'ex Palazzo della Fonte.

Uno spot dall'eco planetaria, prezioso quanto inatteso per Fiuggi e la sua acqua oligominerale di cui la Winfrey ha tessuto le lodi pubblicando un post su Instagram e Facebook per i suoi 22 milioni di follwer. "Saluti per una salute migliore! - ha scritto la giornalista - Questo è stato il mio obiettivo da quando mi sono operata alle ginocchia.

Ho sofferto molto per arrivare a questo sospirato periodo riparatore e rigenerante con gli amici al Grand Hotel Palazzo Fiuggi, in Italia: non abbiamo mai bevuto così tanta acqua Fiuggi". Non solo. La Winfrey si è detta entusiasta anche del pane di Torre Cajetani che ha mostrato in foto assicurando: "Non partirò dall'Italia senza".