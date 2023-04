Grosso ramo si spezza in pieno centro a Cassino, immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Avrebbe potuto avere ben altre conseguenze la caduta del grosso ramo a un passo da piazza Labriola: in quel giardino, infatti, spesso si fermano cittadini, passanti e in estate riposano anche clochard. Il ramo si è abbattuto su due bici, ma non ha creato altri problemi. I vigili del fuoco di Cassino hanno messo in sicurezza l'area nell'immediatezza. E ora sono in corso operazioni di verifica per valutare se l'albero presenti ulteriori criticità