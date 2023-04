Notte di paura nella parte bassa della città, e precisamente nella zona del Ponte, dove tra le 23 e la mezzanotte di venerdì è andata a fuoco un'auto parcheggiata nei pressi dell'ex stabilimento "Annunziata".

La vettura in fiamme, una Ford Fiesta la cui proprietaria è una giovane residente proprio in via Ponte, è stata notata da una pattuglia dei carabinieri della stazione cittadina, in perlustrazione notturna. I militari si sono fermati e hanno tentato di spegnere con un estintore l'incendio divampato nella parte anteriore dell'auto. Il rogo, però, si stava estendendo a tutto l'abitacolo.

Una situazione piuttosto pericolosa, che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Frosinone, chiamati dagli stessi carabinieri. I pompieri sono giunti in pochi minuti sul posto e hanno domato le fiamme. Quindi, nessuna conseguenza per gli abitanti della zona, alcuni dei quali hanno assistito con preoccupazione al rogo della vettura.

Ora, però, sull'episodio stanno indagando i militari al comando del luogotenente Laurentini. Infatti, sulla base di una prima verifica effettuata dai vigili del fuoco e dagli stessi uomini dell'Arma, sembra che l'incendio sia di natura dolosa. Ieri, la proprietaria della Fiesta è stata ascoltata dai carabinieri in caserma, nell'ambito delle indagini che sono tuttora in corso. È ovvio che bisognerà individuare, una volta confermata l'azione dolosa, chi e per quale motivo ha incendiato l'auto della giovane. Si tratta di un reato piuttosto grave, punito con una pena dai tre ai sette anni di reclusione.