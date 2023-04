Stoccata del gruppo "Impegno comune" sulla mancanza di loculi. «L'attuale amministrazione Cinelli, dal suo insediamento ad oggi, è in perenne vacanza – dichiarano i consiglieri di "Impegno comune" Michele Ciardi ed Angelo Veronesi – Inverosimile, assurdo, mai successo nella storia del nostro paese che nel cimitero del capoluogo non ci siano più "loculi disponibili" per dare degna sepoltura ai nostri cari. Un'offesa non solo alla dignità ma anche alla memoria degli affetti. In un anno e mezzo di mandato questa amministrazione non è riuscita a concretizzare il progetto esecutivo di 150 loculi ereditato dalla precedente amministrazione Veronesi, già approvato dal genio civile e pronto per essere realizzato. Non solo, tale inerzia li ha condotti a compiere uno scempio, un vero e proprio deturpamento al nostro bel cimitero, alla visibilità dell'aspetto decoroso con l'indecente, oscena e immorale realizzazione di un monoblocco di loculi provvisori nel bel mezzo dell'area a verde in prossimità dell'ingresso cimiteriale. Blocco che, a loro dire, doveva essere rimosso entro due mesi ma che dal mese di dicembre staziona ove è stato ubicato impedendo peraltro la panoramicità ed armonia dei luoghi cimiteriali».

I consiglieri di minoranza ricordano che ora anche la disponibilità di tale blocco è esaurita. E si chiedono se verrà collocato un altro scempio del genere o se si useranno come deposito la camera mortuaria.

«Da un anno e mezzo a questa parte – concludono Ciardi e Veronesi – solo inadeguatezza e menefreghismo, nessuna concretezza anzi, siamo all'abbandono totale della "cosa pubblica"».