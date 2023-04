È stata pubblicata una sentenza da parte del giudice Chiara Doglietto del tribunale di Frosinone contro un cittadino di Ferentino. Questi sul terreno di sua proprietà coltivava prodotti agroalimentari, in particolare cereali, pericolosi per la salute pubblica in quanto contaminati, secondo gli accertamenti della Forestale, per il parametro di piombo, in violazione dell'ordinanza dell'ufficio commissariale per l'emergenza nel territorio del bacino fiume Sacco.

Il fatto era stato accertato nel 2020 dal luogotenente Fabio Castellucci, comandante della stazione carabinieri forestali di Anagni, oggi guidata dalla dottoressa Rossella Iori, congiuntamente con Arpa Lazio. La condanna è di 8 mesi di reclusione e 200 euro di multa. L'area verde in questione è stata sottoposta a sequestro. Una vicenda rilevante, poiché si è arrivati a sentenza in tempi brevi.

L'importante attività dei carabinieri della forestale anagnina prosegue sul territorio di propria competenza, Ferentino compresa, al fine di scongiurare situazioni del genere, a scapito soprattutto della salute della collettività. Di recente la Commissione Ue ha fissato nuovi e più severi limiti alla presenza di cadmio e piombo, due tra i metalli pesanti più cancerogeni, in frutta, verdura e cereali.