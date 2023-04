Ha ucciso con un coltello la moglie e la suocera. È successo ad Arezzo, questa notte, nell'appartamento dove la coppia viveva con i due figli, un sedicenne e una bambina. La più anziana delle due donne è morta subito, la figlia invece è deceduta in ospedale dove era stata trasportata in condizioni disperate. L'uomo, di origine magrebina, è stato arrestato e trasferito in carcere dalla polizia, chiamata dal figlio più grande della coppia.