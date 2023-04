Buche e piccole voragini che si aprono all'improvviso nelle strade. Tanto che tra i cittadini serpeggia il timore che altri episodi possano verificarsi in centro come in periferia. Con i rischi che ne conseguono.

L'asfalto viene giù, inghiottito dal sottosuolo, lasciando buche sulla carreggiata. A quel punto ai residenti non resta che segnalare il problema e aspettare.

È accaduto in corso Volsci, ma anche sulla trafficata via Marsicana percorsa ogni giorno dai mezzi di soccorso data la vicinanza con l'ospedale Santissima Trinità. In entrambi i casi il Comune di Sora si è attivato per informare Acea del problema.

«Sia per via Marsicana, dove è stata riscontrata una perdita d'acqua, che per corso Volsci, dove i tecnici Acea hanno lavorato per giorni per un problema alla fognatura, tutto è rientrato nella norma dopo l'intervento - ha spiegato l'assessore alle manutenzioni Francesco De Gasperis - Faremo un ulteriore sopralluogo nei pressi della Società di mutuo soccorso. In tempi brevi i tecnici comunali si recheranno in piazza De Gasperi per vedere da vicino cosa sta accadendo».

Infatti nei giorni scorsi in piazza De Gasperi si è aperto un altro cratere. Subito è stata posta la segnaletica per circoscrivere l'area. A ridosso della buca è stato posizionata una panchina bianca che si trovava poco lontano, bloccata con il nastro rosso e bianco tra i cartelli, i birilli e un sacchetto di sabbia.

Da giorni i residenti della zona chiedono un intervento risolutore per eliminare il pericolo e per verificare la stabilità delle aree circostanti, dov'è presente anche una banca, una zona molto frequentata.

Da qui la necessità di effettuare al più presto un sopralluogo tecnico in via De Gasperi per capire se sarà necessario coinvolgere Acea com'è avvenuto per via Marsicana e per corso Volsci.

L'assessore alle manutenzioni De Gasperis assicura che l'amministrazione comunale si muoverà rapidamente per porre rimedio alla problematica e rispondere così alle preoccupazioni della popolazione che assiste basita all'improvvisa comparsa di grosse buche sulle strade.