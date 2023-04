Hanno paura di rientrare a casa. Qualcuno preferisce lasciare i figli piccoli dai parenti. Vivono nel terrore. E i recenti episodi hanno gettato ancora più nel panico tanti cittadini. Incendio di auto e moto prima, spedizione punitiva poi e per finire gli spari. Sempre nel cuore della notte. Sempre nelle stesse zone: tra il Casermone e viale Spagna, nel quartiere Selva Piana. Sembra essere tornati a qualche anno fa. Cosa sta accadendo? Cosa c'è sotto? Le indagini delle forze dell'ordine, su cui vige il massimo riserbo, proseguono. Ma nella parte bassa del capoluogo la gente ha paura.

Da qualche settimana sono tornati i fuochi d'artificio. Proprio in quell'area dove a dicembre del 2016 con l'operazione Fireworks, sullo spaccio alla finestra del Casermone, polizia e carabinieri arrestarono 43 persone (tra carcere e domiciliari) per un totale di 53 indagati. Proprio l'altro ieri la sentenza di primo grado per il secondo gruppo di imputati. In quindici, infatti, sono già stati condannati in via definitiva dopo aver optato per il rito abbreviato, invece il collegio penale ha giudicato le restanti trentacinque posizioni, divise sostanzialmente in quattro blocchi distinti. Inflitte pene tra 6 e 8 anni.

Una settimana fa l'incendio che ha distrutto due auto, una moto e uno scooter al Casermone. Il giorno successivo, sempre di notte, un giovane di origine albanese è stato aggredito da più persone, mentre rincasava in viale Spagna. Qualcuno parla di sei o sette individui, arrivati con il volto coperto da casco integrale e armati di spranghe. Il ragazzo ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell'ospedale di Frosinone con ferite soprattutto alla testa. E ancora, la notte seguente, quella di Pasqua, un episodio altrettanto inquietante che ha gettato ancora più nel panico i residenti. Qualcuno ha sparato una cinquantina di colpi di pistola. Proprio alcuni cittadini hanno contattato le forze dell'ordine. Al loro arrivo, a terra, vicino a un'abitazione di viale Spagna, hanno trovato una quindicina di colpi a salve. Sugli episodi proseguono le indagini.