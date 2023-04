Ieri mattina la telefonata con cui veniva segnalata l'aggressione in un'abitazione nella zona della Stazione, nella parte bassa del capoluogo. Ferito un trentenne di Ceccano. L'uomo ha dovuto fare ricorso alle cure dei dottori al Pronto soccorso dell'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. La prognosi per lui è di venti giorni. Alla base della vicenda ci sarebbero questioni di droga. Il presunto aggressore è stato fermato dai carabinieri.

I fatti

Stando alle prime informazioni, due uomini, un frusinate e un ceccanese, avrebbero discusso all'interno di un appartamento nel quartiere Scalo. Dalle parole sarebbero passati ai fatti. Ne sarebbe nata una colluttazione. Il frusinate avrebbe aggredito il ceccanese ferendolo con un coltello a una gamba. Fortunatamente non in maniera grave. Il trentenne ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici. Portato, quindi, nella struttura ospedaliera del capoluogo ciociaro. I medici, come detto, hanno riscontrato all'uomo una prognosi di venti giorni. Immediatamente sono scattati gli accertamenti del caso, su cui vige il massimo riserbo, da parte dei carabinieri. Il frusinate sarebbe stato fermato. Molto probabilmente maggiori sviluppi sulla questione potrebbero esserci nella giornata di oggi. La lite, sembrerebbe essere sfociata per questioni di droga.