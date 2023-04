Incidente sulla bretella Schito Colle D'arte al confine tra Sora e Broccostella. Tre i mezzi coinvolti: un furgone guidato da un ragazzo di Verona, una Fiat panda di Acea, che si è ribaltata in un fossato e un'utilitaria guidata da una donna. È stato necessario l'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora per estrarre dall'abitacolo i due tecnici dell'Acea.Trasferiti in ambulanza al nosocomio sorano. All'ospedale Santissima Trinità, per gli accertamenti del caso, è finita anche la donna. Allertata l'eliambulanza che però è ripartita vuota. Sul posto anche i carabinieri. Traffico paralizzato.