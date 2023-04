Una donna è stata soccorsa dal Corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico Lazio, che risultava dispersa. La quarantaduenne, originaria di Collepardo, dopo essere uscita di strada con l'auto, ha proseguito a piedi perdendo l'orientamento e scivolando in una scarpata.

Attivata dalla sala operativa del 112, una squadra di terra del Cnsas ha avviato le ricerche nella zona indicata, ritrovando poco dopo la donna, che è stata messa in sicurezza dai tecnici del soccorso alpino e recuperata dall'elicottero dei vigili del fuoco per essere trasportata in ospedale. Sul posto anche una squadra di terra dei vigili del fuoco, il personale medico del 118 e i carabinieri della stazione locale.