Due operai di 51 e 69 anni sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aera, sulla quale si trovavano per eseguire delle operazioni di potatura di alberi ad alto fusto. É successo questa mattina a Noverasco di Opera, in provincia di Milano all'interno di un golf club. Un terzo operaio, di 25 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. Il cestello, sostenuto da un braccio meccanico, si trovava a svariati metri da terra, quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato al suolo.