Sviluppare un assetto della rete infrastrutturale che possa migliorare le connessioni interne al territorio urbano e le connessioni con il resto del territorio regionale e nazionale. Con queste finalità è stato concepito il Brt, la metropolitana leggera di superficie che cambierà le abitudini di mobilità dei frusinati. «La riorganizzazione complessiva della linea di trasporto collettivo del Brt - si legge nello studio di fattibilità del dirigente Marlen Frezza e del funzionario Pio Porretta - si basa sull'istituzione di una linea ad alta frequenza, da effettuarsi con bus elettrici lungo un percorso che si sviluppa dal capolinea del parcheggio di interscambio della stazione ferroviaria, transita dal parcheggio dell'ascensore inclinato fino al piazzale De Matthaeis. La linea giornaliera attraversa la zona maggiormente popolata del comune e si estende per circa 4 chilometri. Il percorso del Brt è descritto per terminali, dove il sistema si attesta e che hanno funzione di terminale, e i tratti di linea, composti da sezioni. I terminali hanno la funzione oltre che per l'esercizio del sistema di Tpl, anche da nodo di interscambio con gli atri modi di trasporto».

I terminali individuati sono la stazione ferroviaria e piazzale De Matthaeis; le direttrici principali sono via Moro e via Marittima, mentre i punti di snodo sono via don Minzoni, via Sacra Famiglia, via Puccini, via Moro, via Casilina, via De Matthaeis, via Adige e via Po. «Lungo il percorso - prosegue la relazione - sono stati individuati i tratti, suddivisi per sezioni in cui, allo stato attuale delle dimensioni delle sezioni stradali delle infrastrutture e dell'assetto della circolazione viaria e della sosta, è possibile prevedere una sede dedicata per la circolazione dei mezzi. La sede riservata individuata è prevalentemente sulla parte terminale di via Aldo Moro. In corrispondenza della stazione di arrivo a valle dell'ascensore inclinato, presso l'area di parcheggio la linea di Brt sviluppa una fermata/capolinea di scambio. In tale area sarà individuata l'area principale di ricarica in linea dei bus elettrici del Brt. L'intervento richiede oltre all'installazione dei sistemi di ricarica, la realizzazione di una sottostazione per la fornitura della tensione necessaria per consentire la contemporanea ricarica veloce di più mezzi, e gli accessori per consentire la fermata ed il ricovero dei passeggeri in attesa. Fattori come pendenza, variabilità e visibilità dell'asse del tracciato, numero e distanza tra le intersezioni, possono incidere anche sulla fattibilità della sede riservata».

Nelle sezioni stradali che presenterebbero le dimensioni per ricavare corsie preferenziali al trasporto pubblico, separate tramite dissuasori, occorrerebbe abolire la sosta bordo strada. In molti tratti del percorso individuato la strada, oltre ad essere a carreggiata singola, presenta diversi accessi, sconsigliando la corsia riservata. È possibile la caratterizzazione in sede promiscua di corsia prioritaria, per il Tpl. Per quanto riguarda la sezione relativa a piazzale De Matthaeis tra la rotatoria con via Aldo Moro e l'incrocio con via Po, il tratto presenta le caratteristiche per la realizzazione di corsia in sede riservata ad uso esclusivo del trasporto pubblico. Gli interventi previsti nel progetto riguardano nel caso dell'implementazione del sistema Brt opere di urbanizzazione primaria e consisteranno, essenzialmente, nella sistemazione superficiale della strada, con riconfigurazione e ripavimentazione di carreggiata e marciapiedi e inserimento di alberature ed elementi di arredo urbano.

Il sistema di trasporto in sede propria Brt da implementare sarà essere fortemente caratterizzato in termini tecnici, funzionali e prestazionali e si configura come una soluzione di trasporto innovativa da svilupparsi, ove possibile, su corridoi riqualificati in un'ottica di greenway diventando, di fatto, un vero proprio brand di valorizzazione e rilancio dell'area. Il sistema andrà quindi progettato con l'obiettivo di strutturare un'offerta di trasporto caratterizzata da un alto livello di servizio costituito da un insieme di infrastrutture, strutture, mezzi e soluzioni tecnologiche che definiscano un sistema chiaramente identificabile.