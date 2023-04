Disagi sulla strada statale Sora - Avezzano: chiusa la galleria a Capistrello. "L'Anas mi ha appena comunicato di aver attivato la procedura per la riapertura della galleria, attualmente ancora totalmente chiusa. Un'ora fa un camion che trasportava un escavatore ha divelto oltre 20 lampade dell'impianto di illuminazione e altrettante sono pericolanti, oltre a due grosse ventole. Si sta lavorando per ripristinare in tempi celeri la viabilità, ma da previsioni del gestore della strada, si prevedono svariate ore di lavoro per mettere almeno tutto in sicurezza e consentire il transito". A renderlo noto il sindaco di Civitella Roveto Pierluigi Oddi.