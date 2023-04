Non si è fatta attendere la reazione dei carabinieri della stazione ceccanese, al comando del luogotenente Laurentini, dopo gli ultimi furti in città.

Dalle prime ore di ieri, i militari hanno effettuato una serie di perquisizioni nel centro storico e nella zona bassa. I controlli hanno già dato importanti risultati. In particolare, i carabinieri hanno eseguito le perquisizioni in tre abitazioni, di cui due in cui vivono stranieri, nell'altra un italiano.

Nelle prime sarebbero stati trovati vari arnesi da scasso. Al termine dei controlli, i militari hanno denunciato tre persone. Mentre altri potrebbero essere deferiti per alcuni allacci abusivi ai contatori dell'energia elettrica, scoperti dagli uomini dell'Arma. Significativo, durante l'operazione condotta ieri, lo spiegamento di uomini e mezzi impegnati dai carabinieri. Un preciso segnale della presenza della Benemerita sul territorio.