Non importa se c'è il sole o la pioggia; se il terreno è scivoloso oppure si presenta asciutto e facilmente calpestabile, all'alba del lunedì di Pasquetta due cortei in processione si snodano sia da Castrocielo che da Colle San Magno per incontrarsi sul Monte Asprano, dove si trova la Chiesa Madre di Santa Maria in Cielo. Ogni anno si rinnova così il tradizionale bacio delle Madonne tra due comunità che "celebrano" la pace sulle avversità.

È una festa che unisce storia, religione e senso di appartenenza e che vede in cammino centinaia di fedeli.

All'evento, che anche ieri si è rinnovato, era presente alla anche la polizia provinciale mentre rappresentare il consiglio e il presidente Luca Di Stefano, il presidente del consiglio provinciale, Gianluca Quadrini che così ha commentato la cerimonia: «È stato emozionante. Il bacio simbolico tra le due Madonne sancisce il riappacificamento dopo anni di controversie.

Oggi infatti, questa cerimonia tanto attesa che si svolge nel giorno di Pasquetta, mette in risalto l'armonia che circonda i due comuni. Ringrazio il sindaco di Colle San Magno e vicepresidente della Provincia, Valentina Cambone per l'invito e mi complimento con gli amministratori del comune di Castrocielo e Colle San Magno perché portano avanti una tradizione che conserva le radici del nostro territorio. Grazie al sindaco di Castrocielo, Gianni Fantaccione è un grazie al sindaco di Aquino, Libero Mazzaroppi.

Un grazie di cuore ai tantissimi fedeli presenti per rinnovare la tradizione. Grazie ai Carabinieri, alle polizie locali e all'accademia Kronos nella persona del suo presidente Armando Bruni presente anche con la sezione a cavallo».

Anche ieri tutto è filato liscio. Portate a spalla lungo chilometri di salita le due statue si sono incontrate, l'una di fronte all'altra, e hanno riproposto il "bacio" della concordia, della pace, del superamento di ogni tipo di divisione, del bene sul male.