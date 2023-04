Sono in vigore da ieri le nuove disposizioni sulla zona a traffico limitato in centro, estesa anche alle domeniche e ai giorni festivi. Il provvedimento, varato dal comandante della polizia locale Antonio Romano, varrà fino al 28 maggio prossimo.

L'ordinanza prevede che "dal 10. aprile 2023 al 28 maggio 2023, nei giorni festivi e di domenica è istituita all'interno del centro storico, tratto via Verdi-corso Roma, una ztl dalle ore 12 alle ore 18". Per lo stesso periodo "è istituito il divieto di sosta con rimozione su corso Roma nei giorni festivi e di domenica dalle ore 12 alle ore 18".

È inoltre confermato fino al 27 maggio prossimo "il divieto di sosta con rimozione su corso Roma nei giorni di sabato, dalle ore 20.30 alle ore 02.30, una misura già in vigore da sabato scorso. Nella ztl è vietata la circolazione di tutti i veicoli ad esclusione di quelli autorizzati.

Per effetto della nuova ordinanza "è abrogata ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente, riguardante la circolazione stradale e la sosta dei veicoli nelle località citate".