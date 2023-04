Arrestato un uomo per tentata estorsione. Costringeva la vittima a prostituirsi minacciando lesioni gravissime al volto. I fatti risalgono al mese di febbraio. La vicenda nasce a seguito di una denuncia effettuata alla squadra mobile della Questura di Frosinone. Una ragazza, di origini rumene, ha raccontato tutto agli agenti. Al suo rifiuto l'uomo, anche lui di origini rumene, le aveva prima tagliato le gomme dell'auto e poi l'aveva minacciata di sfigurarla con l'acido. Infine, la persona denunciata somministrava alla ragazza un farmaco per renderla inoffensiva per poi minacciarla di sfigurarla con l'acido. Salvata grazie al tempestivo intervento della squadra mobile che ha fatto irruzione nell'appartamento. Sequestrato il farmaco i poliziotti hanno trasportato la vittima in ospedale per le relative cure. Dalle indagini successive è emerso che la ragazza effettivamente aveva assunto un farmaco idoneo a renderla inoffensiva. Il gip del tribunale di Frosinone ha emesso nei confronti dell'uomo una misura di custodia cautelare in carcere.