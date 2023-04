Il nostro amico e collega Pierluigi Renzi, per tutti Gigi, ci ha lasciato. Ieri sera un infarto lo ha portato via. Aveva 51 anni. Una notizia inaspettata, improvvisa che ha sconvolto tutti. Gigi non era solo il grafico della nostra redazione, era, soprattutto, un amico, un collega su cui poter sempre contare. Una persona sempre disponibile e di una bontà d'animo unica. Una persona alla quale era impossibile non voler bene. Professionalmente ineccepibile e stimato, collaborava anche con "TuNews". Ha lavorato come grafico per anni pure con il quotidiano "La Provincia". Era molto impegnato anche per portare avanti le tradizioni del suo territorio, come la rinomata sagra della crespella a Santa Francesca. Era, infatti, segretario dell'associazione "Amici sagra della crespella", presidente del consiglio d'istituto al comprensivo Veroli primo. Collaborava anche con "Ortopedia Italia". Lascia la moglie e due figli e un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo hanno conosciuto e che gli volevano bene. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa di Santa Francesca a Veroli.